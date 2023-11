1 z 4

Czy to możliwe, że Lara Gessler nie tylko rozwodzi się ze swoim mężem, ale już znalazła też nowego partnera? Tak można wnioskować po nagraniach, które krążą w internecie. Lara Gessler w weekend bawiła się z innymi celebrytami na imprezie zorganizowanej przez dziennikarza muzycznego Jankesa oraz jego partnerkę. Do Zakopanego zjechały największe gwiazdy, w tym między innymi Jessica Mercedes, Paulina Krupińska, Maffashion czy też Natalia Siwiec z mężem.

To właśnie Mariusz Raduszewski zamieścił na swoim Instagramie nagrania, na których widać, jak Lara Gessler przez cały wieczór świetnie bawiła się w towarzystwie przystojnego mężczyzny. Czy to on zajął miejsce Pawła Rucza u jej boku? Zobaczcie naszą galerię i oceńcie sami.

