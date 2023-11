Trwa dobra passa Lady Gagi i Bradley'a Coopera. Film "Narodziny gwiazdy", w którym zagrali kochanków, odniósł ogromny sukces na całym świecie. Tuż po premierze otrzymał po kilka nominacji do Złotych Globów oraz do Oscarów. Ostatecznie utwór "Shallow", który promował ten film, zdobył po jednej z tych statuetek w kategorii najlepsza piosenka. Okazuje się, że to nie koniec sukcesów tego hitu. "Shallow" po raz kolejny zostało docenione. Lady Gaga i Bradley Cooper mieli na to ogromny wpływ...

Album "Narodziny gwiazdy" na pierwszym miejscu listy Billboard 200

"Narodziny gwiazdy" to opowieść o dwójce muzyków, których połączyło namiętne uczucie. Ally (Lady Gaga) i Jackson Maine (Bradley Cooper) muszą jednak zmierzyć się z poważnym problemem. Artysta boryka się bowiem z alkoholizmem. Ich historia uzupełniona została pięknymi piosenkami, na czele z "Shallow". Lady Gaga i Bradley Cooper wykonali ten utwór podczas 91. gali rozdania Oscarów. Ich pełna namiętności interpretacja na długo zostanie w naszej pamięci. Występ artystów przyczynił się również do tego, że płyta ze ścieżką dźwiękową z "Narodzin gwiazdy" znów jest hitem sprzedażowym! Album "The Star Is Born" znalazł się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Billboardu!

Czy kolejny sukces znów zbliży do siebie Lady Gagę i Bradleya Coopera? Przypomnijmy, że od tygodni plotkuje się, że tych dwoje połączył płomienny romans. Pełen namiętności występ podczas gali oscarowej tylko podsycił te plotki. Co prawda Lady Gaga, goszcząc w programie Jimmy'ego Kimmela, próbowała zdementować te doniesienia, jednak jej tłumaczenie nie było do końca przekonujące... Irina Shayk powinna się martwić?

Jak myślicie, czy tych dwoje naprawdę ma romans?

East News

Ich występ na gali oscarowej zapamiętamy na długo...

East News

