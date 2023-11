3 z 3

Irina Shayk towarzyszyła partnerowi podczas gali rozdania Oscarów. Bradley chętnie pozował z nią do zdjęć i wszystko wskazywało na to, że między nimi układa się jak najlepiej. Plotkuje się jednak, że Irina Shayk przez cały wieczór obserwowała swojego partnera i Lady Gagę. Modelka dostała miejsce tuż obok piosenkarki. Nie dało się ukryć, że nie garnęła się do rozmowy z nią. Co więcej, kilkukrotnie usiadła tak, aby odgrodzić Lady Gagę od Bradleya. Myślicie, że modelka czuje się zagrożona?

