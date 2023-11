Od miesięcy mówi się o romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera. Wszystko miało się zacząć na planie filmu "Narodziny gwiazdy". Według medialnych doniesień, artyści stali się nierozłączni do tego stopnia, że Lady Gaga zerwała zaręczyny z Christianem Carino. Bradley Cooper przez kila kolejnych miesięcy udawał szczęśliwego partnera Iriny Shayk, ale w końcu i on rozstał się z piękną modelką w czerwcu. Teraz ani Lady Gaga, ani Bradley nie potwierdzają plotek o romansie, ale ostatnio zostali przyłapani razem w posiadłości wokalistki w Malibu!

Lady Gaga i Bradley Cooper ukrywają się przed światem

Nie do końca wiadomo, dlaczego Lady Gaga i Bradley Cooper nie chcą ujawnić swojego związku. W końcu żadne z nich nie jest już w innej relacji i teoretycznie nikogo nie krzywdzi. Mimo tego, artyści ponoć wolą ukrywać się przed światem i w tajemnicy spotykają się w swoich posiadłościach. Ostatnio do takiego sekretnego spotkania doszło w domu Lady Gagi w Malibu.

Gaga i Bradley nadrabiają zaległości. Kiedy tylko mogą, umawiają się w jej domu w Malibu, który położony jest niedaleko domu mężczyzny w Pacific Palisades. Chcą mimo wszystko, mieć trochę prywatności - donoszą źródła.

Spotkań Lady Gagi i Bradleya Coopera nie ułatwia fakt, że aktor często bywa w Nowym Jorku, gdzie może widywać się ze swoją córką. To właśnie w tym mieście mieszka Irina Shayk i jak się okazuje, nie zamierza ułatwiać kontaktów ojca z córką. Para zamierza walczyć o prawa do opieki nad 2-letnią Leą. Według ostatnich doniesień, Irinę wspiera... były narzeczony Lady Gagi!

Przypomnijmy również, że ostatnio mówiło się o ciąży Lady Gagi. Ponoć artystka ma spodziewać się swojego pierwszego dziecka, a ojcem jest oczywiście Bradley Cooper. Para nie odniosła się do tych informacji do tej pory, a najnowsze zdjęcia Gagi nie wskazują na to, by artystka faktycznie była w ciąży.

Myślicie, że niedługo Gaga i Cooper ogłoszą światu swój związek?

Już przed pracą na planie "Narodzin gwiazdy" Bradley i Gaga świetnie dogadywali się ze sobą

Para spędzała ze sobą mnóstwo czasu

Bradley odwiedził Lady Gagę w Malibu

