Lady Gaga naprawdę jest w ciąży?! Artystka ponoć spodziewa się swojego piewszego dziecka i to z Bradleyem Cooperem! Parę od dawna podejrzewa się o romans - a dokładnie od momentu, kiedy razem zagrali w hitowej produkcji "Narodziny gwiazdy". Jakby tego było mało, Bradley niedawno rozstał się z Iriną Shayk. Czy stało się to przez ciążę Lady Gagi? Są nowe szczegóły!

Lady Gaga spodziewa się dziecka?

O ciąży Lady Gagi poinformował amerykański magazyn "Woman's Day". Ponoć artystka i Bradley Cooper dużo rozmawiali o dzieciach. Okazuje się, że oboje mają podobne poglądy na ten temat. Bradley ma już córeczkę z Iriną, ale marzy o gromadce dzieci!

Po urodzeniu się córki Bradley powiedział, że chce mieć więcej dzieci. Gaga i Bradley prowadzili liczne rozmowy na temat rodziny i dzieci, a teraz w końcu to się dzieje. (...) Cooper i Gaga czekają tylko na odpowiedni moment, by ujawnić się publicznie jako para, a ciąża piosenkarki z pewnością to przyspieszy - twierdzi źródło gazety.

Czy Lady Gaga naprawdę jest w ciąży? Wystarczy spojrzeć na jej najnowsze zdjęcia! Artystka pojawiła się ostatnio w Nowym Jorku w stylizacji, która zdradza wszystko. Miała na sobie obcisłe spodnie z szelkami i gigantyczne buty na koturnach w swoim stylu. Spodnie podkreśliły figurę artystki i to, co rzuca się w oczy, to... brak ciążowego brzuszka!

Lady Gaga ma szczupłą talię, a do tego nosi obuwie, które może być wręcz niebezpieczne w ciąży, więc podejrzewamy, że nie spodziewa się swojego pierwszego dziecka. A wy jak myślicie?

Lady Gaga nie jest w ciąży

