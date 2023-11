Irina Shayk i Bradley Cooper rozstali się w czerwcu po 4 latach związku. Już od dawna mówiło się o kryzysie w związku pary, a wszystko zaczęło się od momentu, gdy Bradley zagrał wraz z Lady Gagą w filmie "Narodziny gwiazdy". Od tej chwili wszyscy podejrzewali, że aktor i piosenkarka mają romans, czego sami zainteresowanie nie dementowali, wręcz przeciwnie - swoim zachowaniem podsycali plotki.

Teraz natomiast gdy rozstanie Bradleya i Iriny stało się faktem, wszyscy podejrzewają, że aktor związał się z Lady Gagą na poważnie. Bez względu na to, czy jest to prawda, Bradley nie ma teraz czasu by cieszyć się nowym związkiem czy romansem, bo musi walczyć o prawda do opieki nad 2-letnią córeczką Leą! Jak się bowiem okazuje, Irina nie zamierza iść mu na rękę.

Irina i Bradley walczą o córkę

Magazyn "Grazia UK" informuje, że Irina Shayk i Bradley Cooper zamierzają stoczyć walkę o prawa do opieki nad córeczką. Para nigdy nie wzięła ślubu, ale zgodnie z prawem oboje biologicznych rodziców ma takie same prawa do opieki nad dzieckiem jak w małżeństwie. Na razie nie wiadomo, czy byli partnerzy będą potrafili dogadać się w tej sprawie samodzielnie, czy będą musieli zrobić to w sądzie. Pewne jest natomiast, że Irina nie odpuści Bradleyowi - chce bowiem wywalczyć sprawiedliwe warunki opieki nad Leą, a także alimenty. Pojawia się także jeszcze jeden problem - miejsce zamieszkania - Irina chce żyć w Nowym Jorku, natomiast Bradley w Los Angeles!

Bradley chce być w Los Angeles, a Irina planuje swoją na stałe zamieszkać w Nowym Jorku i tu już pojawia się problem. Irina nigdy nie czuła się w LA, jak w domu, szczególnie w ich willi w dzielnicy Pacific Palisades, gdzie mieszkała też z nimi mama Bradleya - mówi źródło Grazii.

Co ciekawe, magazyn twierdzi, że Irina zaczęła utrzymywać kontakt z byłym narzeczonym Lady Gagi, Christianem Carino! Agent gwiazd zaczął obserwować ją na Instagramie i lajkuje jej zdjęcia. To ponoć właśnie on wspiera piękną modelkę w walce z Bradleyem. Magazyn sugeruje, że być może oboje zranieni byli partnerzy chcą odegrać się na Cooperze i Gadze! Myślicie, że tak jest w rzeczywistości?

Irina Shayk obecnie samotnie wychowuje 2-letnią córeczkę

East News

Modelka może liczyć na wsparcie swojej mamy i... podobno byłego narzeczonego Lady Gagi!

Eastnews