Nie bez powodu mówi się, że "Ameryka to kraj spełnionych marzeń". W końcu tamtejszy rynek jest zdecydowanie najbogatszy. To tam gwiazdy zarabiają miliony, a ich twarze zna cały świat. Do grona takich szczęśliwców należy m.in. okrzyknięty niedawno jednym z najseksowniejszych Amerykanów Ashon Kutcher. Jak okazuje się, ten młody aktor jest najlepiej zarabiającym gwiazdorem telewizyjnym! Za jeden odcinek "Dwóch i pół" Kutcher dostaje wynagrodzenie równe 700 tysięcy dolarów, co po jednym sezonie daje jeszcze większą sumę, bo aż 7 milionów dolarów!

- To miłe, że ludzie chcą oglądać mnie oglądać. Kocham to, co robię, a jeśli za tym idzie dodatkowe wynagrodzenie to tym bardziej sprawia mi to radość. Fajnie byłoby być kiedyś takim Cowellem seriali. - powiedział Kutcher w jednym z wywiadów.

Nie bez powodu Ashton wspomniał o pomysłodawcy "X-Factor" i największej gwieździe amerykańskiej i brytyjskiej telewizji, Simonie Cowellu. W ogólnym rankingu najlepiej zarabiających to właśnie on plasuje się przed Kutcherem z rocznym wynagrodzeniem równym 75 milionów dolarów!

Myślicie, że uda mu się dojść do takiego poziomu? Póki co, chociaż ze 100 razy mniejszymi zarobkami, jest tuż za nim...



