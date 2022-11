Julia Wieniawa: "Nie umiemy w ogóle rozmawiać o pieniądzach, to chore". Wojewódzki jej przerwał 

O zarobkach blogerek modowych krążą legendy . Maffashion u Kuby Wojewódzkiego nie chciała zdradzić, ile dokładnie zarabia za jeden post na Instagramie. Zrobił to za to sam Kuba! Dziennikarz przyznał, że kiedy zadzwonili do niego reklamodawcy z prośbą o posty sponsorowane, zażądał... 30 tysięcy złotych. I zapłacili! Kuba Wojewódzki zarobił na reklamie 30 tysięcy! To dużo czy mało? Maffashion stwierdziła, że za jeden wpis zarabia nie więcej, niż Wojewódzki. Jednocześnie zaznaczyła, że tak duże pieniądze dostaje za post na Instagramie, a nie całą reklamę, jak zrobił to Kuba: Słaby jesteś! Julia uważa również, że Kuba zasłużył sobie na takie pieniądze: Pracowałeś na to tyle lat, to nie jest tak, że dostałeś je za nic. W tej kwestii dużo do powiedzenia ma również Michał Piróg. Zobacz: Michał Piróg za jeden post na Instagramie dostaje nawet... kilkadziesiąt tysięcy euro! Kuba Wojewódzki i Maffashion świetnie zarabiają w sieci 30 tysięcy złotych to dużo czy mało?