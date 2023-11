Jeszcze kilka lat temu Kuba Wojewódzki i Michał Figurski razem prowadzili audycje radiowe. Po zakończeniu współpracy ich drogi się rozeszły, jednak kiedy Michał zachorował wydawało się, że ich relacje znów są poprawne. Niestety, teraz Kuba w swojej książce wbija szpile swojemu koledze. Zobaczcie, co pisze o Michale!

Michał miał problem z byciem drugim, tym drugim od Wojewódzkiego. To było najgłupsze w jego karierze, że zaczął się ścigać i to nie wiadomo czy ze mną, czy z przyrostem naturalnym własnych problemów. Nie potrafił sobie wybaczyć, że nie jest liderem w tym duecie - czytamy w książce Kuby Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki twierdzi nawet, że Michał zdradzał swoją byłą żonę Odetę Moro!

Przywołam tu przykład naszego wypadu do Chicago. Michał jeszcze zanim skrzydlata maszyna sięgnęła granic, już bałamucił jakąś emigrantkę co zaowocowało wspólnymi wypadami do wychodka na papierosa. Później swój celownik wykierował w kierunku słynnej wówczas aktorki z serialu 'Na dobre i na złe' zakończone ustrzeleniem. Nie było w tym specjalnej logiki, bo był już wówczas szczęśliwie żonaty, a szukanie w jego życiu logiki to jak szukanie kukułek w 'Locie nad kukułczym gniazdem- wspomina w autobiografii.