26 października do sprzedaży trafiła "Nieautoryzowana autobiografia" Kuby Wojewódzkiego. Showman nie oszczędza w niej nikogo. Dostało się między innymi Karolinie Korwin Piotrowskiej oraz Mai Sablewskiej. Kuba Wojewódzki postanowił zdradzić też kilka tajemnic dotyczących jego intymnego życia. Dziennikarz znany jest ze swojego upodobania do młodych i pięknych kobiet. Jednak do tej pory nikt nie wiedział o tym, że przez moment Kuba Wojewódzki zauroczył się... Agnieszką Kaczorowską!

Kuba Wojewódzki miał romans z Agnieszką Kaczorowską? Fragment książki

Agnieszka Kaczorowska gościła w programie Kuby Wojewódzkiego dwukrotnie. Okazuje się, że po jednym z tych spotkań znany dziennikarz poczuł miętę do młodszej od niego o 29 lat tancerki...

- Kiedy słynna Bożenka zawitała do mnie na pogawędkę, to tak nam się jakoś miło gawędziło, a potem dość zmysłowo żegnało, że postanowiliśmy zainicjować skontaktowanie bez kamer. Nie krążyło jeszcze nad nią fatum femme fatale, ale można było dostrzec już wtedy pączkujące uroki tego określenia (...). Jej kobiecość przyspieszała w trzy sekundy do setki. Ktoś, kto się tak rusza, musi mieć świadomość konsekwencji tego ruszania - czytamy w autobiografii Kuby Wojewódzkiego.

Agnieszka Kaczorowska, która niedawno wyszła za mąż, nie skomentowała na razie tych zaskakujących fragmentów książki znanego dziennikarza. Wiedzieliście, że między nimi zaiskrzyło?

Kuba Wojewódzki wywołał sporo kontrowersji tym wyznaniem

Agnieszka Kaczorowska skomentuje te doniesienia?