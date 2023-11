3 z 5

Co ciekawe, Anna Mucha w momencie, gdy poznała Wojewódzkiego, była w związku z niejakim Tomkiem. Wygląda jednak na to, że ją również trafiła strzała Amora. Chwilę później aktorka była już bowiem dziewczyną znanego dziennikarza. Ich miłość nabierała rumieńców, a Kuba Wojewódzki nie miał nic przeciwko, aby ukochana wprowadziła się do jego mieszkania.

Niestety, w pewnym momencie ich drogi się rozeszły. Anna Mucha tuż po rozstaniu z Kubą Wojewódzkim wyjechała do Azji, a chwilę później do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła naukę aktorstwa w szkole Lee Strasberga. Gdy wróciła do kraju, pojawiła się jako gość w programie swojego byłego ukochanego. To było bardzo emocjonujące spotkanie, które złamało serce Wojewódzkiemu... Dlaczego? Zobaczcie kolejny slajd!