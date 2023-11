1 z 4

Nie jest tajemnicą, że Kuba Wojewódzki i Anna Przybylska byli bliskimi przyjaciółmi. Oboje często imprezowali i wiedzieli o sobie niemal wszystko. Kuba Wojewódzki znał też partnera aktorki oraz jej dzieci. Co więcej, podczas jednego z lotów z Trójmiasta do Warszawy opiekował się... Oliwką Bieniuk! Kuba Wojewódzki opisał to wszystko w swojej książce "Nieautoryzowana autobiografia". Dziennikarz wrócił też pamięcią do dnia, kiedy odeszła Anna Przybylska. Dla gwiazdy TVN była to osobista strata. Nie uwierzycie, co wtedy zrobił! Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się sami!

