Marta Żmuda Trzebiatowska zapytana o to, czy faktycznie miała romans z Kubą Wojewódzkim, uśmiechnęła się tajemniczo i przedstawiła swoją wersję wydarzeń.

- To było tak dawno temu, że naprawdę zatarło się już w mojej pamięci. Pamiętam, że spotkaliśmy się i Kuba próbował mnie namówić na udział w swoim programie. Nie pojawiłam się do dnia dzisiejszego. Długo namawiał, ale te spotkania, ja bym ich nie określiła „romansem”, jak to media zrobiły w nagłówkach. Uważam, że jest to duża przesada. Nazywałabym je raczej fajnymi spotkaniami z fajnym człowiekiem. Bardzo dużo mnie nauczył - zapewnia Marta Żmuda Trzebiatowska w rozmowie z serwisem Jastrząb Post.