Reklama

Malwina Wędzikowska wyrasta na gwiazdę stacji TTV. Od września poprowadzi tam nowy program „Ostatnia szansa", w którym będzie namawiać mężczyzn do zmiany stylu, diety i w efekcie podejścia do... życia. To debiut kostiumografki w roli prowadzącej swój autorski program w telewizji. Do tej pory stała w kulisach dużych telewizyjnych show, gdzie dbała o wygląd gwiazd.

Ostatnio Malwina znalazła się również na pierwszym planie w portalach o gwiazdach, z innego powodu. Paparazzi przyłapali ją na kolacji z... Kubą Wojewódzkim. W wywiadzie dla magazynu „Flesz" po raz pierwszy Malwina Wędzikowska skomentowała te zdjęcia. Czy naprawdę coś więcej łączy ją z Kubą?

Dwie osoby poszły na wino i zostały sfotografowane w prywatnej sytuacji. Tyle w temacie - odpowiedziała „Fleszowi" Malwina Wędzikowska.

Wędzikowska od czasów rozstania z producentem telewizyjnym Rinke Rooyensem jest oficjalnie singielką. Nadal z byłym partnerem pracuje. Jak udało im się rozstać w życiu prywatnym, ale nie rozstać w pracy?

Jestem profesjonalistką. W pracy zajmuję się pracą - odpowiedziała „Fleszowi" Wędzikowska.

Niewiele osób wie, że kostiumografka na swoją pozycję zawodową pracowała ciężko przez 17 lat. Dwa lata temu wyjechała również do Afryki, aby pracować w slumsach w Kiberze w Nairobi. O tym, co tam robiła i nie tylko tam przeczytaj w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Zobacz: To Renata Kaczoruk rzuciła Kubę Wojewódzkiego! I to kilka miesięcy temu...

Malwina rozpoczyna karierę w stacji TTV.

ONS

Reklama

Kuba Wojewódzki kilka miesięcy temu rozstał się z Renatą Kaczoruk.