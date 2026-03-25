Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach przekazali radosne wieści. Stało się

We wtorkowe popołudnie ogłoszono nominacje do Fryderyków, nagród przyznawanych od 31 lat przez Akademię Fonograficzną. Wśród nazwisk, które od razu zwróciły uwagę fanów muzyki, pojawił się Kuba Badach. Jego album „Radio Edit” został wskazany w kategorii Album Roku (Muzyka Rozrywkowa). Tegoroczna gala jest zaplanowana na 25 maja w Warszawie.

Kuba Badach otrzymał nominację do Fryderyka. Wspomniał o Aleksandrze Kwaśniewskiej

Nominacja dla Kuby Badacha oznacza rywalizację z czterema albumami, które również znalazły się w tej samej kategorii. W zestawieniu są: Igo z płytą „12”, Maryla Rodowicz za „Niech żyje bal” z gośćmi, Wiktor Dyduła z „Tak, jak tutaj stoję” oraz Zalia, która wydała krążek „Serce”. To właśnie z tym gronem „Radio Edit” będzie walczyć o finałowy werdykt.

Wokół nominacji szybko pojawił się też wątek, który dla wielu odbiorców ma wyjątkowo osobisty wymiar. Aleksandra Kwaśniewska miała udział w powstaniu „Radio Edit” jako autorka tekstów do piosenek znajdujących się na płycie. To sprawia, że ogłoszenie nominacji stało się momentem ważnym nie tylko dla artysty, ale i dla jego najbliższej współpracowniczki przy tym projekcie. Warto przypomnieć, że niedawno przy okazji promocji albumu Kuba Badach zaskoczył wyznaniem o Aleksandrze Kwaśniewskiej.

No i ja na przykład jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy i trochę pękam z dumy, nie będę ukrywał. Ogromnie dziękuję w imieniu swoim, Aleksandry małżonki - współautorki albumu oraz wszystkich wspaniałych muzyków, z którymi miałem zaszczyt nagrać „Radio Edit” napisał Badach na Instagramie.

Łałałiła! Dziękujemy! Samo znalezienie się w tym zacnym gronie to już zaszczyt przekazała Aleksandra Kwaśniewska.

Fryderyki 2026. Kto został nominowany?

Ogłoszone nominacje nie ograniczają się do jednej kategorii i jednego artysty. Wśród osób, które mają szansę na statuetkę, wymieniani są m.in. Daria ze Śląska, Maryla Rodowicz, Kasia Lins, Coma oraz Quebonafide. Dla fanów to sygnał, że gala 25 maja w Warszawie może przynieść nie tylko rywalizację, ale też mocne emocje związane z obecnością różnych pokoleń i muzycznych światów w jednym zestawieniu.

Po ogłoszeniu nominacji uwaga przenosi się na finał: 25 maja w Warszawie. Do tego czasu „Radio Edit” pozostaje w grze o tytuł Albumu Roku w kategorii Muzyka Rozrywkowa, a zainteresowanie budzi zarówno sama płyta, jak i kulisy jej powstawania, w tym udział Aleksandry Kwaśniewskiej przy tekstach. Dla słuchaczy to dobry moment, by uporządkować nominacje i śledzić, jak będzie narastać napięcie przed ogłoszeniem zwycięzców.

