Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pierwszy raz od dłuższego czasu pojawiła się publicznie w zaawansowanej ciąży u boku męża, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Para odwiedziła Rio Centrum, czyli miejsce zapewniające edukację oraz pomoc matkom i dzieciom z Ukrainy. Po spotkaniu do sieci trafiła seria kadrów opublikowanych przez Omenaa Foundation, a uwagę internautów od razu przyciągnęła sylwetka posłanki. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pochwaliła się już naprawdę dużym ciążowym brzuszkiem.

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest polskim astronautom, który brał udział w misji Ax-4 w czerwcu 2025 roku i jako drugi Polak w historii znalazł się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja kosmiczna, w której brał udział elektryzowała całą Polskę, a żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego często pojawiała się w mediach w kontekście wyprawy męża. To wtedy cała Polska usłyszała o Aleksandrze Uznańskiej-Wiśniewskiej, działaczce społecznej i posłance.

Na początku roku para opublikowała wyjątkowe zdjęcie i podzieliła się nowiną, że ich rodzina ma się powiększyć już wiosną 2026.

Kochani, wiosną 2026 powiększy nam się rodzina. Aleksandra & Sławosz - informowała para na Instagramie

Po zakończeniu emocji związanych z wyprawą kosmiczną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego para na jakiś czas zniknęła z przestrzeni publicznej. Astronauta nadal realizował się zawodowo, ale teraz znów pojawili się razem, a ich wspólne zdjęcie wywołało niemałe emocje...

Aleksandra i Sławosz Uznańscy-Wiśniewscy razem pojawili się w Rio Centrum, którego prezesem jest Omenaa Mensah. Na instagramowym koncie fundacji pojawiły się kadry pary, a całą uwagę skradła Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w stylizacji podkreślającej ciążowe krągłości. Widać, że ciąża jest już mocno zaawansowana, a rozwiązanie zbliża się wielkimi krokami.

Houston, mamy gości! Na @rio_centrum, mieliśmy zaszczyt powitać drugiego Polaka w kosmosie, @astro_slawosz, astronautę z @europeanspaceagency, i @aleksandrakwisniewska, działaczkę społeczną o ogromnym sercu. Były fascynujące kosmiczne spostrzeżenia, niespodziewane pytania i mnóstwo śmiechu. Dziękujemy za poświęcony czas z naszymi beneficjentami. Za każdą historię, każdy uścisk, każdy uśmiech i każde miłe słowo. Zapraszamy ponownie wkrótce! - czytamy na Instagramie omenaafoundation

