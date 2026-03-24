Zofia Zborowska-Wrona nie kryje radości i ekscytacji związanej z powrotem na ekrany. Widzowie mogą oglądać ją między innymi w serialu Młode gliny emitowanym na antenie TVN, gdzie ponownie daje się poznać w aktorskiej odsłonie. Jak się okazuje, to dopiero początek jej zawodowej aktywności w tym roku. Aktorka zdradziła, że bierze udział w kolejnych projektach.

Zofia Zborowska wraca na ekrany

W rozmowie z Anną Pawelczyk-Bardygą z portalu TVN Zofia Zborowska-Wrona zapowiedziała, że nadchodzące miesiące będą dla niej wyjątkowo intensywne pod względem zawodowym. Przyznała, że czeka ją sporo nowych wyzwań i projektów, które pozwolą jej w pełni wrócić do aktorskiej aktywności.

Jednocześnie podkreśliła, jak ważny był dla niej czas spędzony z dziećmi po ich narodzinach. Z wdzięcznością wspomina okres, w którym mogła skupić się na macierzyństwie.

Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna, że po urodzeniu dwójki dzieci dostałam szansę, żeby wrócić do pracy. W ogóle rok 2026 będzie dla mnie bardzo intensywny - wyjdzie wiele projektów z moim udziałem i jestem po prostu wdzięczna, że miałam czas, by być mamą. Nadal nią jestem i to wciąż dla mnie niesamowicie ważne wyznała.

Zofia Zborowska-Wrona zwróciła uwagę, że jej powrót na ekrany zbiegł się w czasie z zakończeniem sportowej kariery Andrzeja Wrony. Jak podkreśliła, taka sytuacja daje im nową równowagę w życiu rodzinnym.

Dzięki temu ona może skupić się na rozwoju zawodowym, podczas gdy jej mąż przejął większą część codziennych obowiązków i spędza więcej czasu z dziećmi, wspierając ją w tym ważnym etapie powrotu do pracy.

Fajnie się też złożyło, że śmiejemy się z mężem, iż on przeszedł na emeryturę. Dokładnie w momencie, kiedy zakończył swoją karierę siatkarską, ja weszłam na plan zdjęciowy. Idealnie to się ułożyło w domu - on mógł być więcej z dziećmi, a ja mogłam się realizować. Mam nadzieję, że tak już zostanie dodała.

Zofia Zborowska-Wrona o podziale obowiązków w domu

Zofia Zborowska-Wrona podkreśla, że łączenie pracy z macierzyństwem jest możliwe dzięki wsparciu bliskich. Przy dzieciach mogła spędzić pierwsze miesiące w domu, a do obowiązków zawodowych wracała stopniowo. W codziennym funkcjonowaniu pomagają jej babcie i niania, a ważną rolę odgrywa także jej mąż. Jak zaznacza, dzielą się obowiązkami po równo, co pozwala im godzić życie rodzinne z karierą.

Myślę, że najważniejsze dla mnie było to, by przez pierwszy rok, kiedy karmiłam piersią, być w domu. Udało mi się to zarówno przy pierwszym dziecku, jak i przy drugim. A potem wkroczyły babcie, pojawiła się niania. Jest też mąż, który od początku był świadomy decyzji, że będziemy rodzicami - i u nas obowiązki są bardzo równo podzielone podsumowała.

