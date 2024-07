Mamy kolejne gwiazdy, które możemy ze sobą porównać. Tym razem to Kasia Cichopek i Magda Modra postawiły na ten sam model żółtej sukienki. Mimo, że wystąpiły w niej na różnych imprezach, to my mamy zamiar wybrać tę, której ta kreacja bardziej pasuje.

Kasia Cichopek wybrała delikatniejsze rozwiązanie, zaś Magda Modra żółtą sukienkę połączyła rajstopami z koronkową aplikacją i modną przezroczystą torebką. My stawiamy na Kasię Cichopek, a wy?