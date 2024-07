Wczoraj w Pałacu w Wilanowie w Warszawie zorganizowano aukcję charytatywną na rzecz Fundacji Niechciane i Zapomniane. Akcja "Wielcy Małym" ma na celu pomóc zwierzętom przed zimą. Tradycyjnie, jak to w tego typu przypadkach bywa, w działalność włączył się grom gwiazd. Wśród obecnych, podobnie jak w poprzednich latach, była m.in. Agata Buzek, znana z regularnych działań na rzecz czworonogów.



- Postanowiliśmy w tym roku uwiecznić na fotografii nasz wielki sukces. Pozowaliśmy do zdjęcia w bagażniku naszego samochodu. Jest to pewien symbol przemiany moich psów, bo one bardzo bały się jeździć samochodem. Zaczynałam je oswajać, wożąc autem na spacer. Podróż zaczęła im się kojarzyć bardzo przyjemnie, a teraz wystarczy otworzyć bagażnik i już siedzą uśmiechnięte w środku - skomentowała swój udział w sesji zdjęciowej do kalendarza o zwierzętach aktorka.

Reklama

Agata pozowała do zdjęć z kotem perskim, Serwala. Dość szybko pupil, który wyjątkowo polubił Buzek i nie opuszczał jej na krok, oswoił się z obecnością paparazzich i innych osób, a nawet pozował do zdjęć.



Piękny kot, prawda?



Reklama

pinokio