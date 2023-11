Reklama

Nie uwierzycie, jak książę Karol nazywa Meghan Markle! Od ślubu księcia Harry'ego z hollywoodzką aktorką minęło zaledwie kilka miesięcy, jednak w tak krótkim czasie Meghan zyskała ogromną sympatię Brytyjczyków i samej Królowej Elżbiety. Wszyscy zachwycają się piękną księżną Sussex, która na królewskim dworze przyćmiła nawet uwielbianą księżną Kate! Markle oczarowała również księcia Karola, który jednak w dość zaskakujący sposób okazuje jej swoją sympatię. Według zagranicznych mediów wymyślił dla żony Harry'ego oryginalne przezwisko...

Jakie przezwisko ma księżna Meghan?

Jak informuje Daily Mail książę Karol wymyślił dla Meghan zaskakującą ksywkę... Zwraca się do niej "tungsten", co w języku polskim oznacza po prostu "wolfram". Dlaczego Meghan Markle porównywana jest do pierwiastka chemicznego? Media twierdzą, że wszystko przez to, że wolfram jest twardym metalem, który łatwo się poddaje obróbce. O tym, że po ślubie Meghan musiała zmienić swoje życie wiedzą wszyscy, ale czy takie porównanie jest na miejscu? A może Waszym zdaniem książę Karol wymyślił śmieszną ksywkę dla Meghan?

