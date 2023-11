3 z 4

Wytwórnia ubranek Amaia Kids, która od kilku lat ubiera dzieci królewskiej pary, wrzuciła na swój instagramowy profil zdjęcie. Post został dodany w celu reklamy produktów przez księżniczkę Charlotte i księcia George, które mieli na sobie podczas ceremonii. Było to niemałe zaskoczenie dla ich rodziców i pozostałych członków rodziny królewskiej. Bowiem wiadomym jest, że zdjęcia dzieci są bardzo chronione, a pracownicy stają na głowie, by do mediów nie trafiało ich zbyt wiele. Sytuacja jednak wyszła spod kontroli i interweniować musieli fani.