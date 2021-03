Te słowa Meghan Markle szczególnie zabolały księżną Kate! "Jest zasmucona, rozczarowana i zraniona"

„Rozczarowana i zraniona” tak brytyjskie media opisują reakcję księżnej Kate na głośny wywiad Harry’ego i Meghan u Oprah Winfrey. Szczególnie zabolała ją jedna wypowiedź Meghan, dotycząca jej osobiście. Według źródeł Daily Mail, chodzi o przygotowania do ślubu. O co konkretnie?

Te słowa Meghan zraniły Kate

Wywiad Harry’ego i Meghan wywołał wiele emocji po obu stronach oceanu, a media piszą nawet, że doprowadził do największego kryzysu w rodzinie królewskiej od dziesięcioleci. Do słów brata i szwagierki odniósł się krótko książę William, który zaprzeczył sugestiom Meghan na temat rasizmu w Pałacu. Teraz media piszą o reakcji na wywiad jego żony, księżnej Meghan.

Brytyjski „Daily Mail” powołuje się na Katie Nicholl, biografkę i znawczynię rodziny królewskiej. Jej zdaniem Kate szczególnie musiały zaboleć słowa Meghan o tym, że doprowadziła Meghan do łez przy przymiarkach strojów dla druhen przed ślubem. Nicholl podkreśla, że nigdy nie słyszała, by Kate kłóciła się z kimkolwiek, bo „bardzo uważa na to jak traktuje innych”. Do tego wcześniej mówiło się, że to Meghan doprowadziła Kate do płaczu…

I rzeczywiście, jak pisano do kłótni miało dojść podczas przymiarek druhen, w tym córki Williama i Kate - Charlotte. Meghan miała twierdzić, że dziewczynki powinny wystąpić z gołymi nogami, Kate chciała by miały rajstopy. Według tej wersji to Meghan postawiła na swoim, doprowadzając Kate do łez. Ale w ostatnim wywiadzie zabrzmiało to inaczej:

Ona była z jakiegoś powodu zdenerwowana, ale przeprosiła. I dała mi kwiaty - mówiła Meghan u Oprah.

Ekspertka również zauważa, że są różne wersje tej historii, a Harry i Meghan muszą sobie zdawać sprawę, że Kate nie jest w stanie teraz odpowiedzieć na zarzuty. Do tego miała prawo przypuszczać, że sprawa jest już wyjaśniona, więc wyciąganie tego publicznie znów przez Meghan było dla niej upokarzające. Dlatego Kate jest „zasmucona, rozczarowana i zraniona”. Według Nicholl, Kate ma za sobą trudne dni.

Meghan w czasie wywiadu zasugerowała, że to ona była doprowadzona do łez.

East News

Kate jest zasmucona wywiadem.