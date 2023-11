Meghan Markle i książę Harry przebywają obecnie w Afryce, gdzie wybrali się w swoje pierwsze "Royal tour". Para oczywiście zabrała ze sobą synka Archiego, który na świat przyszedł w maju tego roku i jest to pierwsza taka wyprawa w jego życiu. Początkowo wydawało się, że Meghan i Harry nie będą chcieli pokazywać synka - gdy para wylądowała bowiem na afrykańskim lotnisku, zrobiła wszystko, by Archiemu nie udało się zrobić zbyt wielu zdjęć. Tymczasem jednak po kilku dniach Meghan i Harry zaskoczyli wszystkich i pokazali się z Archiem publicznie! Wreszcie cały świat zobaczył, jak wygląda ich pociecha i okazało się, że Archie to cały tata! Zobaczcie zdjęcia poniżej.

