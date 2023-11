Reklama

Księżna Kate i Meghan Markle w ostatnim czasie bardzo zbliżyły się do siebie. Dlaczego? Po tym jak ojciec Meghan, Thomas Markle, wyżalił się że jego córka nie podziękowała mu za to że inwestował w nią i w jej wykształcenie w drogich prywatnych szkołach. Meghan myślała, że tego nie zniesie - na szczęście na pomoc przyszła księżna Kate!

Więcej: Dlaczego książę Filip nie jest królem, a Kate zostanie królową po intronizacji?

Meghan Markle może liczyć na wsparcie Kate!

Meghan Markle nie komentuje oficjalnie żadnych wypowiedzi swojego ojca. Ale nieoficjalnie mówi się, że bierze słowa Thomasa bardzo do serca. Zagraniczne media donoszą, że Meghan jest przejęta tą sytuacją i nie radzi sobie z nią psychicznie. Księżna Kate na początku swojej "książęcej kariery" również zmagała się z wieloma oskarżeniami i pomówieniami, więc doskonale wie co przeżywa teraz księżna Sussex:

Kate bardzo się stara, żeby być miła dla Meghan. Mają inne charaktery, ale bardzo dobrze się dogadują - podaje anonimowe źródło Vanity Fair.

Księżna Kate i księżna Meghan są w podobnym wieku, mają wiele wspólnych pasji, choć różnią się charakterami - na szczęście bez problemu znalazły wspólny język. Przynajmniej raz w tygodniu starają się wyjść gdzieś razem, czasem wychodzą w towarzystwie Harry'ego. To właśnie Harry jest najbardziej wdzięczny Kate za to, że otoczyła opieką jego żonę. Co ciekawe, przed ostateczną decyzję czy chce być z Meghan, poprosił Kate o wyrażenie jej zdania - Harry miał wątpliwości, czy chce być z Meghan? Spytał o zdanie Kate!

Zobacz: Kultowe kolczyki Kate za... 40 złotych!

Jak naprawdę wygląda relacja Kate i Meghan?

Co chwilę pojawiają się plotki, że Kate i Meghan niespecjalnie przepadają za sobą. Punktem zapalnym ich konfliktu był ponoć fakt, że to Meghan a nie Kate znalazła się na liście najbardziej wpływowych kobiet według magazynu "Vogue"!

Jako dwurasowa feministka z Ameryki ma niebywały wpływ na kształtowanie i tworzenie nowej tożsamości monarchii XXI wieku - można było przeczytać w magazynie.

Jednak to był dopiero początek, bo później zaczęła się walka o sympatię królowej. Po tym, jak Meghan pojechała w pierwszą oficjalną podróż z królową, media zaczęły rozpisywać się o tym, że Elżbieta bardzo polubiła żonę swojego ukochanego wnuka i... woli ją od Kate!

Jak widać, te wszystkie informacje nijak mają się do rzeczywistości! Na zdjęciach widać, że Meghan i Kate bardzo się lubią, i najwidoczniej nie przejmują się plotkami na ich temat. Za to należy im się duża pochwała!

Księżna Kate i Meghan Markle bardzo się wspierają.

East News

Reklama

Medialna nagonka bardzo zbliżyła je do siebie.