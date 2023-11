Meghan Markle i księżna Kate, podobnie jak rok temu, pojawiły się razem na finale Wimbledonu. Taki widok to rzadkość, bo księżne nieczęsto wychodzą tylko we dwie, zazwyczaj towarzyszą im mężowie. Tym razem pojawiły się razem i kibicowały przyjaciółce Meghan, Serenie Williams, która w finale zmierzyła się z Simoną Halep. Serena nie wygrała, ale jej przyjaciółka i tak trzymała za nią kciuki podczas całej rozgrywki. Ostatnim razem żona księcia Harry'ego pojawiła się na trybunach ze swoimi przyjaciółkami, tym razem towarzyszyła jej księżna Kate oraz jej siostra, Pippa Middleton. Co ciekawe, Meghan siedziała między siostrami, dzięki czemu uczestniczyła we wszystkich ich rozmowach i nie czuła się z pewnością wykluczona. Dlaczego Meghan i Kate pojawiły się razem na Wimbledonie? I jak wyglądały? Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii!

