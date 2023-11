1 z 5

Księżna Kate i książę William mają urlop. Para wybrała się na zasłużone wakacje na karaibską wyspę Mustique. Jak dowiedziała się gazeta "Hello!", Kate i William wraz z trójką dzieci dołączyli do rodziców Kate - Carole i Michaela Middletonów, dzięki czemu mogą liczyć na opiekę nad dziećmi, gdy sami… imprezują! Choć ciężko w to uwierzyć, zarówno księżna Kate, jak i książę William potrafią zaszaleć! Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, jak bawi się książęca para.

