Choć książę William i księżna Kate uchodzą za parę idealną, która jest bardzo zgodna, okazuje się, że nie zawsze tak było. Gdy William i Kate poznali się na studiach, najpierw byli przyjaciółmi. Każde z nich spotykało się z kimś innym i dopiero, gdy wraz z przyjaciółmi wynajęli razem mieszkanie, zbliżyli się do siebie. Jednak nawet po studiach zdarzało im się kłócić i rozstawać. Gdy wydawało się, że Kate to będzie "ta jedyna" i William wkrótce się jej oświadczy, para podjęła decyzję o rozstaniu. Dlaczego? Okazuje się, że wszystko przez... królową!

Wielka awantura między Kate a Williamem!

W 2007 roku, gdy byli już parą przez 4 lata, William i Kate podjęli decyzję o rozstaniu. Początkowo mówiło się, że William nie jest jeszcze gotowy na małżeństwo i chce najpierw zacząć spotykać się z innymi dziewczynami, żeby sprawdzić, jakiej kobiety potrzebuje u swojego boku. Kate była ponoć załamana, bo liczyła na to, że zostanie księżną, a związek z Williamem był zawsze jej marzeniem. Teraz na jaw wyszło, co wpłynęło na to, że William i Kate postanowili się wtedy rozstać. Okazuje się, że w 2006 roku rodzice Kate zaprosili Williama na wspólne świętowanie sylwestra. Początkowo William zgodził się, ale w ostatniej chwili odwołał swój przyjazd. Dlaczego?

William musiał spędzić ferie zimowe w Sandringham House z królową Elżbietą, co jest ich rodzinną tradycją. Kate była wściekła, bowiem ona nie dostała zaproszenia. To było 4 lata przed jej ślubem z Williamem, nie byli nawet jeszcze zaręczeni, dlatego królowa nie zaprosiła jej na wspólne świętowanie sylwestra do swojej rezydencji. Cała sytuacja tak zdenerwowała Kate, że doszło między nią a Williamem do wielkiej awantury, która ostatecznie doprowadziła do zerwania, jak donosi serwis Popsugar. Z czasem jednak podejście Kate zmieniło się, zrozumiała, że życie w rodzinie królewskiej oznacza wiele obowiązków i wcale nie jest takie łatwe. Z czasem nawet i królowa przestała tak bardzo trzymać się tradycji - w 2017 roku Harry mógł zaprosić Meghan na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia z rodziną królewską, choć nie byli wtedy jeszcze małżeństwem.

Przypominamy, że w ubiegłym roku między Williamem i Kate też było nerwowo. Wszystko przez wyjazd Williama na narty do Szwajcarii. Okazało się, że wieczory William spędzał w klubach i to w towarzystwie pięknych pań. Nagrania tańczącego w klubie Williama obiegły sieć. Kate była wściekła, a brytyjskie media donosiły, że poczuła się upokorzona przez Williama. Książę jednak zdołał przeprosić ukochaną za całą sytuację i obyło się bez kolejnego kryzysu w ich związku!

Związek Williama i Kate był burzliwy

Teraz jednak tworzą bardzo szczęśliwą rodzinę