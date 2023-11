Zadaniem różu do policzków jest odświeżenie, odmłodzenie, a także nadanie kolorytu cerze. Ten kosmetyk skutecznie niweluje oznaki zmęczenia i sprawia, że skóra wygląda na zdrową i promienną. Mimo to wiele kobiet wciąż z rezerwą podchodzi do różu, a jedną z przyczyn jest obawa przed wyborem niewłaściwego koloru. Ważne jest, żeby dopasować odcień różu do typu urody.

Reklama

W drogeriach i internetowych sklepach kosmetycznych dostępnych jest wiele różów do policzków, które różnią się od siebie nie tylko odcieniem, ale również konsystencją. W efekcie można zdecydować się na róż: sypki, w kamieniu, w sztyfcie i w kremie. Prawdziwym hitem są róże, których można używać jednocześnie, jako rozświetlaczy.

Wybór odcienia różu do policzków – czym się kierować?

Głównym zadaniem różu do policzków jest imitowanie naturalnych rumieńców, dlatego też odcień tego kosmetyku powinien być jak najbardziej do nich zbliżony. Wobec tego przy zakupie różu do policzków należy kierować się przede wszystkim naturalnym odcieniem rumieńców, który w najłatwiejszy sposób można sprawdzić przez delikatne poszczypanie policzków. Cenną wskazówką dla kobiet, które mają problem z doborem właściwego koloru różu jest wybieranie odcienia najbardziej zbliżonego do naturalnego koloru ust. Istnieją też pewne zasady, które pozwalają dobrać właściwy kolor różu do typu karnacji:

Reklama