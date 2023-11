1 z 4

Ślub księcia Williama i księżnej Kate, który odbył się 29 kwietnia 2011 w Londynie, oglądały 2 miliardy ludzi na całym świecie. To wydarzenie stało się jednym z najważniejszych momentów ostatnich lat. Cały świat patrzył na to, jak następca brytyjskiego tronu ślubuje miłość i wierność "dziewczynie z ludu" Kate Middleton. Choć Brytyjczycy pokochali go za to, że ożenił się ze zwykła Brytyjką, królowa Elżbieta II nie była zachwycona. Uważała, że żoną Williama powinna zostać arystokratka, dlatego o swoich zaręczynach z Kate, William powiedział babci dosłownie kilka chwil przed tym, jak ogłosił je całemu światu! Królowa musiała zaakceptować wybór wnuka i jedyne co mogła zrobić to trzymać kciuki za to, żeby Kate odnalazła się w nowej roli.

Kate szybko nauczyła się zasad protokołu i unikała wpadek. Aż do dnia ślubu... Wtedy zdarzyła jej się najgorsza wpadka! Jaka?

