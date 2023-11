Księżna Kate i książę William od 7 lat tworzą udane małżeństwo. Choć nie okazują sobie tyle czułości, co Meghan Markle i książę Harry, to jednak nikt nie ma wątpliwości, że są świetnie dobraną parą. Teraz wyszło na jaw jednak, że nawet im zdarzają się mniejsze lub większe kryzysy w związku, zwłaszcza teraz, gdy księżna Kate jest po porodzie i od czasu narodzin Louisa przebywa na urlopie macierzyńskim. Co się stało w małżeństwie Windsorów?

Księżna Kate jest zazdrosna

Każda młoda mama dosknale zna ten problem, z którym spotkała się teraz księżna Kate. Ona musi być przy dziecku, podczas gdy mąż... podróżuje po świecie! Od dłuższego już czasu książę William sam pojawia się publicznie, a teraz na dodatek sam poleciał do Nambii. Ponoć Kate nie może znieść myśli, że jej mąż przebywa w Afryce bez niej. Mimo że książę podkreśla w wywiadach, że chciałby mieć przy sobie rodzinę, to jednak dla księżnej nie jest to łatwe.

Księżna Kate chciałaby już ponoć wrócić do swoich obowiązków, a nie tylko siedzieć w pałacu!

Myślicie, że księżną Kate i księcia Williama czeka poważny kryzys?

Księżna Kate jest zazdrosna, że książę William podróżuje bez niej!

Księżna Kate od urodzenia Louisa jest na urlopie macierzyńskim