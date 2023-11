Reklama

Księżna Kate i książę William są szczęśliwym małżeństwem już od 7 lat. Od tego czasu para powitała już na świecie troje dzieci - synka George'a, córkę Charlotte i niedawno narodzonego Louisa. Między Kate i Williamem nie zawsze jednak było tak sielankowo. Nie jest żadną tajemnicą, że para ma za sobą dość burzliwą przeszłość - przed ślubem była związana ze sobą ponad 6 lat, ale w 2007 roku rozstała się na kilka miesięcy!

Księżna Kate po raz pierwszy o rozstaniu z księciem Williamem

Nikt się wtedy nie spodziewał, że Kate i William jeszcze wrócą do siebie. William tak mówił o tym okresie:

Oboje byliśmy bardzo młodzi. Byliśmy na uniwersytecie, oboje szukaliśmy swojego miejsca. Potrzebowaliśmy przestrzeni, w której moglibyśmy dojrzeć i przemyśleć wiele rzeczy.

Teraz pierwszy raz to Kate zabrała głos w sprawie rozstania. Do tej pory go nie komentowała.

Nie byłam szczęśliwa z tego powodu, ale rozstanie sprawiło, że stałam się mocniejsza jako osoba. W takich sytuacjach poznajesz siebie, dowiadujesz się o sobie rzeczy, z jakich nie zdawałeś sobie wcześniej sprawy - wyznała księżna Kate.

Można przypuszczać, że rozstanie wyszło im na dobre. Księżna Kate i książę William zrozumieli jak bardzo się kochają i świadomie podjęli decyzję, by spędzić ze sobą resztę życia.

Księżna Kate i książę William kochają się od lat!

Księżna Kate i książę William niedawno powitali trzecie dziecko na świecie

