Od kiedy Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego, a tym samym członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej, Windsorowie znaleźli się na celowniku mediów z całego świata. Nie da się ukryć, że rodzina królewska zaczęła budzić jeszcze większe zainteresowanie niż dotychczas. Ma to oczywiście swoje blaski i cienie, ale te drugie okazały się być nie do zniesienia, zwłaszcza dla księżnej Kate i samej Meghan Markle! Co się wydarzyło? Przeczytajcie poniżej!

Księżna Kate i Meghan Markle mają dość

Jak się okazuje, księżna Kate i Meghna Markle stały się obiektami największych hejtów w internecie. Obie księżne są nieustannie obrażane w komentarzach. Meghan jest najcześciej krytykowana za swoje wpadki i brak umiejętności dostosowania się do protokołu. Internauci hejtują ją także za rozwód i pochodzenie. Z kolei księżną Kate jest obrażana wyzwiskami i określeniami, że jest nudna i sztywna. Według magazynu "Hello" królowa Elżbieta II postanowiła interweniować!

Królowa zdecydowała się zatrudnić ludzi, którzy zajmują się wyłącznie usuwaniem negatywnych komentarzy na temat księżnej Kate i Meghan Markle. Robią to nawet przez kilkadziesiąt godzin tygodniowo! Ale to nie wszystko, bo pracownicy poprosili nawet Instgram o udostępnienie specjalnych narzędzi, dzięki którym łatwiem im znajdować hejterskie komentarze.

Dobry pomysł?

Meghan Markle i księżna Kate ponoć nie mogły znieść już hejterskich komentarzy

Na szczęście księżna Kate i Meghan mogły liczyć na wsparcie królowej

