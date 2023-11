1 z 8

Księżna Kate i książę William poznali się w 2001 roku na Uniwersytecie w St Andrews. Oboje studiowali historię sztuki na jednym roku. Z czasem William zmienił kierunek na geografię, ale i tak jego znajomość z Kate przetrwała przez całe studia. Początkowo byli tylko przyjaciółmi, którzy mieszkali pod jednym dachem razem z innymi studentami. Z czasem jednak zbliżyli się do siebie, a wszystko zaczęło się od charytatywnego pokazu mody. William zapłacił mnóstwo pieniędzy, żeby znaleźć się w pierwszym rzędzie, a Kate jako jedna z modelek zachwyciła wszystkich w półprzezroczystej, koronkowej sukience. William na jej widok miał powiedzieć do swojego przyjaciela: „Kate jest gorąca”. Po pokazie próbował ją pocałować, ale ona go odtrąciła, ponieważ każde z nich było wtedy w związku. Z czasem jednak zbliżyli się do siebie i zostali parą. Minęło wiele lat zanim powiedzieli sakramentalne "tak", a ich ślub obejrzał miliard ludzi. Zanim jednak doszło do tej ceremonii, Kate i William przeszli długą drogę. Rozstawali się i schodzili, a na studiach i po nich... ostro imprezowali. Zobaczcie ich zdjęcia z tamtych lat ;)

Zobacz: 6 sypialni, 60-metrowy basen i nie tylko! Poznajcie szczegóły luksusowych wakacji księżnej Kate i księcia Williama. Ich cena powala!