Jak wyglądało pierwsze spotkanie księżnej Kate i księcia Williama? Para poznała się w 2001 roku na Uniwersytecie w St Andrews. Gdy wyszło na jaw, że następca brytyjskiego tronu po rocznej przerwie od nauki, zdecydował o tym, żeby iść na uniwersytet do Szkocji, uczelnia miała w tym samym roku rekordową liczbę zgłoszeń. Wśród osób, które również się zgłosiły była Kate Middleton. Przyszła księżna wybrała ten sam kierunek, co książę czyli historię sztuki. Niektórzy żartowali nawet, że ze strony Kate i jej rodziny wszystko było zaplanowane - Kate miała zamiar zbliżyć się do księcia. Pojawiły się nawet informacje, że w dzieciństwie nad łóżkiem Kate wisiał plakat z Williamem. A jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z księciem?

Jak poznali się książę William i księżna Kate?

William zaczął studia na kierunku historia sztuki, ale potem przeniósł się na geografię. Ponoć jedną z osób, która go do tego namawiała była Kate, która zauważyła, że William męczy się na historii sztuki. Para na studiach szybko się zaprzyjaźniła. Jednak początki ich znajomości nie były łatwe. Jak podają brytyjskie media, Kate była bardzo zestresowana pierwszym spotkaniem z Williamem. Okazuje się, że Kate zrobiła się czerwona i niewiele była w stanie powiedzieć.

Zajęło nam dużo czasu, zanim się dobrze poznaliśmy - zdradziła Kate.

W trakcie studiów para zamieszkała razem w jednym mieszkaniu wraz z grupą przyjaciół. Każde z nich miało jednak swoich partnerów i dopiero podczas charytatywnego pokazu mody na uniwersytecie między nimi zaiskrzyło. Kate na wybiegu pojawiła się w półprzezroczystej sukience, a William na jej widok powiedział do przyjaciela: „Kate jest gorąca”. Ponoć tego samego wieczoru próbował ją pocałować, ale Kate odrzuciła go - każde z nich było wtedy w związku. Jednak z czasem ich drogi znów się zeszły, a po strachliwej Kate nie było śladu. Gdy jakiś czas później znajomi spytali ją, czy cieszy się z tego, że spotyka się z księciem, Kate odpowiedziała: "To raczej on ma szczęście, że może chodzić ze mną".

Kate i William poznali się na studiach

Początkowo byli tylko przyjaciółmi