Kilka dni temu księżna Kate pojawiła się na bankiecie w pałacu królewskim. Uwagę zwracała jej kreacja od Alexandra McQuenena, ale także figurę. Widać było wyraźnie, że księżna Kate jest bardzo szczupła, wręcz jej wygląd budzi niepokój! Można nawet podejrzewać, że księżna cierpi na tę samą chorobę co księżna Diana. Jednak nie tylko to przykuwało wzrok, bo nie sposób było również nie zauważyć wielkiej broszki przypiętej do sukni Kate. Okazuje się, że to niezwykły prezent od samej królowej Elżbiety II!

Księżna Kate dostała prezent od królowej Elżbiety II

Księżna Kate ma powody do radości. Taki prezent nie trafia bowiem w ręce niepowołanych osób i nie jest wręczany bez powodu. To order o wysokiej wartości historycznej. Royal Family Order ma namalowany portret królowej Elżbiety II i jest najwyższym odznaczeniem, jakie może otrzymać kobieta z rodziny królewskiej! Księżna Kate otrzymała go za wieloletnie zasługi dla rodziny.

Nie da się ukryć, że Meghan Markle może poczuć lekkie ukłucie zazdrości. W końcu nie wiadomo, czy kiedykolwiek ona zasłuży na takie odznaczenie i podarunek. Myślicie, że jej się to uda?

Kate nosiła order z dumą!

Królowa Elżbieta II ma kilka niezwykłych orderów

