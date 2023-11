Królowa Elżbieta II w kwietniu tego roku obchodziła swoje 92. urodziny i mimo słusznego już wieku, nie zwalnia tempa. Nieustannie mówi się o kiepskim stanie zdrowia królowej, ale ona sama błyskawicznie dementuje wszelkie doniesienia i rozwiewa niepokoje, zjawiając się publicznie i udowadniając, że jest w doskonałej formie. Dziarsko pozdrawia poddanych i macha im bez żadnych oznak zmęczenia. Ostatnio wyszło jednak na jaw, że królowa... ma sztuczną rękę! O co chodzi?

Królowa Elżbieta II ma sztuczną rękę?!

Nie trzeba mieć doświadczenia na tym polu, by wiedzieć, że długotrwałe trzymanie uniesionej dłoni i machanie nią nie należy do najprzyjemniejszych czynności na świecie. Okazuje się, że grupa studentów inżynierii z Australii postanowiła odciążyć królową Elżbietę II w tym przykrym obowiązku i sprawiła jej niezwykły podarunek - sztuczną rękę!

Tę informację przekazała magazynowi "People" córka królowej, księżniczka Anna, która przyznała, że jej matka ma sztuczną rękę do machania do swoich poddanych. Co ciekawe, do tej pory Elżbieta II nie wykorzystała jednak sztucznej ręki, ale doceniła prezent i przyznała, że bardzo jej się podoba!

A wy uważacie, że sztuczna ręka to dobry pomysł na prezent? ;)

Królowa Elżbieta II na razie wciąż pozdrawia poddanych swoją prawdziwą ręką ;)

East News

Być może królowa nigdy nie zdecyduje się skorzystać z nietypowego prezentu

