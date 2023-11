1 z 8

Elżbieta II poznała swojego przyszłego męża, mając zaledwie 13 lat. Książę Filip był od niej o 5 lat starszy i od razu zaimponował młodej dziewczynie, która nie mogła sobie pozwolić na kontakt z rówieśnikami. 18-letni przystojny blondyn zawrócił jej w głowie i można powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Przynajmniej ze strony Elżbiety. Za poznanie przyszłej królowej odpowiedzialny był wuj księcia, admirał Louis Mountbatten, który był jednocześnie jego opiekunem. Wielu historyków podejrzewa, że miał on do zrealizowania plan, który jak pokazał czas nie do końca się powiódł.

Tajemniczy plan wuja księcia Filipa

Mountbatten liczył na to, że ślub Filipa z Elżbietą pozwoli nie tylko na włączenie go do rodziny królewskiej, ale też zmianę nazwiska, a przez to zmianę nazwy dynastii. Dopiero z czasem okazało się jak bardzo się pomylił. Filip zwierzył się kapitanowi okrętu, na którym pływał: „Mój wujek ma pomysł na moją przyszłość. Sądzi, że ożenię się z księżniczką Elżbietą” . Nie mógł wtedy wiedzieć, że późniejsza królowa nie da mu tytułu króla, ano żadnej innej funkcji w państwie.