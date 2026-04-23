Książę Louis, najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate, skończył osiem lat, a z tej okazji w mediach społecznościowych rodziców pojawił się nowy portret jubilata. Zdjęcie wykonano na początku miesiąca podczas rodzinnego wyjazdu do Kornwalii, a jego autorem jest fotograf Matt Porteous. Urodzinowy kadr od razu zaczął krążyć po sieci, a moment jest tym głośniejszy, że zaledwie chwilę wcześniej rodzeństwo Louisa wróciło do szkoły po przerwie wielkanocnej.

Księżna Kate i książę William świętują 8. urodziny Louisa

Nowy portret księcia Louisa to klasyczny przykład, jak w rodzinie królewskiej buduje się urodzinową tradycję: jedno zdjęcie, krótki podpis i nagle wszyscy mówią o tym samym. Kadr powstał w Kornwalii na początku miesiąca, podczas rodzinnego wyjazdu, a za obiektywem stanął Matt Porteous.

Wszystkiego najlepszego, Louis! Już 8 lat! - brzmi któtki opis fotografii na oficjalnym instagramowym profilu księżnej Kate i księcia Williama.

Rodzice opublikowali fotografię w swoich kanałach społecznościowych, dodając prostą, urodzinową wiadomość. Bez rozbudowanych opisów i bez nadmiaru słów, bo tu i tak pierwsze skrzypce gra sam bohater dnia. Efekt? Portret błyskawicznie zyskał popularność wśród internautów i stał się kolejnym szeroko komentowanym obrazkiem z życia rodziny księcia i księżnej Walii.

Powrót do Lambrook School i urodziny księcia Louisa tuż po przerwie wielkanocnej

Tegoroczne urodziny księcia Louisa zbiegły się w czasie z powrotem do codziennego rytmu po Wielkanocy. Louis wrócił do Lambrook School dzień przed urodzinami, razem ze starszym rodzeństwem: księciem George’em i księżniczką Charlotte. To też przypomnienie, że mimo królewskich tytułów dzieci Williama i Kate funkcjonują w stałym kalendarzu obowiązków.

Urodzinowy moment nie „odcina” ich od szkolnej rzeczywistości, a raczej naturalnie się w nią wpisuje.

Wszystkiego najlepszego, ale piękne zdjęcie - czytamy w komentarzach.

Niektórzy sympatycy brytyjskiej monarchii zauważyli także podobieństwo księcia Louisa do jego starszego brata - George'a.

Na początku myślałem, że to George!

Wszystkiego najlepszego Louis. Coraz bardziej przypominasz starszego brata - komentują zachwyceni internauci.

Wielkanoc w Windsorze wciąż świeżo w pamięci

Zanim internet zdążył na dobre przestawić się na urodzinowy nastrój, rodzina była na pierwszych stronach jeszcze z innego powodu. Ostatni raz cała trójka dzieci pojawiła się publicznie podczas wielkanocnego nabożeństwa z udziałem royalsów w Kaplicy św. Jerzego w Windsorze, gdy towarzyszyły rodzicom.

W uroczystości uczestniczyli także król Karol III i królowa Kamila oraz inni członkowie rodziny królewskiej, co tylko podkręciło zainteresowanie. W tym kontekście nowe zdjęcie Louisa działa jak płynna kontynuacja medialnej opowieści: najpierw oficjalne święto, chwilę później rodzinny portret i urodziny, które natychmiast przyciągają uwagę.

Louis jest obecnie czwarty w kolejce do tronu, ale od dawna widać, że potrafi skraść zainteresowanie samą obecnością. Książę William w przeszłości mówił o nim jako o dziecku z charakterem, ale jednocześnie bardzo dobrym i lubiącym droczyć się ze starszym bratem i siostrą.

Z kolei była korespondentka królewska BBC Jennie Bond zwracała uwagę, że wraz z wiekiem Louis może coraz mocniej dostrzegać, jak układa się rola jego starszego brata: to książę George jest centralną postacią w perspektywie przyszłości monarchii. Na razie jednak królewski plan sukcesji schodzi na drugi plan, bo w dniu urodzin liczy się jedno: osiem lat Louisa i portret, który znów wywołał poruszenie.

