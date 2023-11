2 z 5

Dotychczas na temat relacji łączących Dianę i królową wypowiadał się głównie Andrew Mortona, biograf księżnej Diany. Twierdził on, że królowa traktowała Dianę z dużym dystansem, praktycznie jak każdą osobę w swoim otoczeniu. Teraz media cytują słowa Ingrid Seward, pisarki, która twierdzi, że przed ślubem z Karolem, królowa otoczyła Dianę swoją opieką!

Przed ślubem z Karolem, Diana przechodziła trudny czas. Jej męża nie było ciągle w domu, a do tego dochodziły do niej informacje, że wciąż za jej plecami spotyka się ze swoją byłą ukochaną, Camilla Parker Bowles. To wszystko doprowadziło do jej problemów zdrowotnych. Diana walczyła z bulimią i ciężko znosiła przeprowadzkę do pałacu Buckingham. Osoby, które w tamtym czasie pracowały w pałacu, mówiły o niej, że jest wyjątkowo nerwowa. I wtedy wkroczyła królowa, która przestrzegała wszystkich pracowników pałacu przed krytycznym ocenianiem zachowania Diany i prosiła ich o wyrozumiałość dla dziewczyny, która dopiero uczy się nowej roli.

Z czasem stan Diany nie poprawiał się, a wtedy królowa znów wyciągnęła do niej pomocną dłoń. Co zrobiła?

Zobacz: Nazywała swoje życie torturami…Lady Di była nieszczęśliwa w roli księżnej