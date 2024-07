2 z 6

Książę Harry planuje oświadczyć się swojej ukochanej podczas podróży do Afryki. Niestety nie jest znane dokładne miejsce, w którym ma dojść do tego ważnego wydarzenia. Książę nie bez powodu wybrał Afrykę na miejsce swoich oświadczyn. Czarny Ląd to dla niego szczególne miejsce.