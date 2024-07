Pałac Kensington potwierdza związek księcia Harry'ego i Meghan Markle! Kilka dni temu w mediach na całym świecie pojawiła się informacja, że jeden z najbardziej rozrywkowych mężczyzn na dworze ustatkował się u boku pięknej aktorki, znanej z serialu "Suits". Mało kto mógł uwierzyć w to, że jest to coś poważniejszego. Zwłaszcza, że wcześniej kobiety u boku księcia Harry'ego zmieniały się co chwilę.

Reklama

We wtorek jednak na oficjalnym Twitterze Pałacu Kensington pojawiło się oświadczenie, w którym rzecznicy książęcych par zabrali głos w tej kwestii. Napisano tam między innymi, że publiczne zainteresowanie prywatnymi sprawami księcia bardzo utrudnia życie. Przy okazji potwierdzono również, że książę Harry ma dziewczynę.

Książę Harry martwi się o bezpieczeństwo Markle, bardzo żałuje, że nie jest w stanie jej ochronić. (...) Ma świadomość, że komentatorzy powiedzą, iż to "cena, którą ona musi zapłacić" i że "takie są zasady gry", ale absolutnie się z tym nie zgadza. To nie jest gra - to jej i jego życie. Książę ma świadomość, że wydanie takiego oświadczenia jest nietypowe, ale ma nadzieję, że uczciwi ludzie zrozumieją, dlaczego uznał za stosowne mówić o tym publicznie

Szczęśliwym zakochanym gratulujemy i życzymy wytrwałości!

Zobacz: Książę Harry i Ellie Goulding są parą?! Brytyjski tabloid nie ma wątpliwości

Zobacz także

Pałac Kensington wydał oświadczenie w sprawie związku księcia Harry'ego i Meghan Markle

Reklama

Meghan Markle zatrzyma księcia na dłużej?