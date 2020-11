Książę Harry jednak nie jest synem księcia Karola?! Meghan Markle naciska na testy DNA

O tym że książę Karol nie jest ojcem księcia Harry'ego mówi się od dawna. Jednak dopiero teraz istnieje szansa na udowodnienie lub wręcz przeciwnie obalanie tej plotki. Ponoć na samego Harry'ego naciska Meghan Markle. Czy Karol i Harry poddadzą się badaniu DNA, żeby poznać prawdę?

Książę Harry i jego trudne życie: śmierć matki, plotki, Megxit

Książę Harry jako dziecko zmagał się z hejtem związanym z głośnym rozwodem rodziców, potem przechodził długą żałobę opłakując śmierć swojej matki – księżnej Diany. Medialna pośmiertna nagonka na Dianę Spencer to właśnie jemu najbardziej dała się we znaki. Dlaczego? Ponieważ tabloidy prześcigały się w plotkach na temat domniemanego romansu księżnej z oficerem Jamesem Hewittem i podważały ojcostwo księcia Karola jako biologicznego taty Harry’ego.

Zobacz: Jak William i Harry zareagowali, gdy dowiedzieli się o śmierci Diany? "Po korytarzach niosły się..."

Kiedy dodatkowo książę Harry ożenił się z Amerykanką i rozwódką - Meghan Markle, a potem razem z nią postanowił zrezygnować z bycia częścią rodziny królewskiej (tzw. Megxit) i przeprowadzić się do USA, książę Harry znów stał się numerem jeden w mediach.

Kiedy sytuacja zaczęła się powoli stabilizować, na światło dzienne po raz kolejny została wyciągnięta historia romansu księżnej Diany z wcześniej wspomnianym oficerem Jamesem Hewittem, który według wielu doniesień, to on jest prawdziwym ojcem Harry'ego. Podobieństwo dotyczy ich wyglądu, m.in. rudego koloru włosów, a także miłości do gry w polo i militariów.

Meghan Markle namawia Harry'ego na testy DNA

Co więcej, teraz wątpliwości do ojcostwa księcia Karola ma sama Meghan Markle. Jak podają brytyjskie media, przebojowa aktorka zażądała od Harry'ego, by wykonał testy DNA, które pozwolą ustalić, kto jest jego prawdziwym ojcem!

Zaczęła naciskać na Harry'ego, by poddał się testom. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona raz na zawsze. Gdyby okazało się, że James Hewitt jest prawdziwym ojcem Harry'ego, wszystkie ich problemy z rodziną królewską zostałyby rozwiązane - zdradza źródło portalu splashnews.com.

Myślicie, że Harry podda się badaniom DNA, by raz na zawsze uciszyć plotki?

Zobacz także: James Hewitt jest biologicznym ojcem księcia Harry'ego? Po latach prawda wyszła na jaw!

James Hewitt jest biologicznym ojcem księcia Harry'ego? Fani teorii spiskowych dot. rodziny królewskiej uważają, że to prawda!

EastNews

Na zdjęciu: Diana, Harry i William