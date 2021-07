Książę William i Harry pod pomnikiem księżnej Diany. "Każdego dnia pragniemy, żeby była z nami"

Księżna Diana to absolutnie ikoniczna postać dla Brytyjczyków. Choć od jej śmierci niedługo minie 24 lata, to jednak "królowa ludzkich serc" wciąż wywołuje emocje - zwłaszcza w takich momentach, jak jej urodziny. To właśnie dziś, 1 lipca 2021 roku, księżna Diana skończyłaby 60 lat. Choć zawsze była uśmiechnięta i pełna ciepła, to jednak w jej życiu nie brakowało dramatycznych momentów. Depresja, bulimia, nieudane małżeństwo... I kiedy w końcu wszystko zaczęło się układać, jej życie przerwał tragiczny wypadek, którego świat nigdy nie zapomni. Zobacz także: Lekarz, który walczył o życie księżnej Diany po wypadku po raz pierwszy zabrał głos! "Nie mogliśmy jej uratować" Życie Diany u boku księcia Karola Nie jest tajemnicą, że małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola , od początku nie należało do udanych. Choć 29 lipca 1981 roku, gdy przysięgali sobie miłość i wierność w Katedrze Św. Pawła w Londynie, wyglądali na zakochanych i szczęśliwych, to jednak szybko okazało się, jak naprawdę ma się ich relacja. Już w pierwszych tygodniach małżeństwa, Diana przeżywała bardzo trudne chwile, które przypłaciła poważnymi problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Wszystko przez dawną miłość księcia Karola, Camillę. Tak naprawdę to ona zawsze była w jego sercu. Nawet narodziny Williama i Harry'ego nie zmieniły podejścia księcia do swojej żony. Syn królowej Elżbiety II z dnia na dzień tracił zainteresowanie Dianą. Męczyły go jej humory, a życie u jej boku było dla niego zbyt nużące. "Królowa ludzkich serc" pozostawiona sama sobie, popadła w bulimię i depresję. Gdy na jaw wyszły zapiski księżnej Diany, które pochodziły z jej pamiętnika dowiedzieliśmy się, że po każdej...