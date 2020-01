Są szczegóły spotkania z królową! Dlaczego Meghan nie mogła zabrać głosu? Książę Karol ostrzega Harry'ego

Po ogłoszeniu przez księcia Harry’ego i Meghan Markle decyzji o rezygnacji z królewskich obowiązków, Elżbieta II zwołała spotkanie kryzysowe z udziałem księcia Karola oraz swoich dwóch wnuków, aby umówić szczegóły i dojść do porozumienia. Efekt tego spotkania może mieć znaczący wpływ na losy rodziny królewskiej. Co ustalono? Brytyjskie media podają szczegóły narady z udziałem królowej Elżbiety.

Szczegóły spotkania w sprawie Harry'ego i Meghan

Decyzja Harry’ego i Meghan o rezygnacji z pełnienia obowiązków królewskich wywołała burzę w brytyjskich mediach. Książęca para zakomunikowała, że chce uzyskać niezależność finansową i założyć własną fundację charytatywną. Chcą dzielić też swoje życie między Amerykę Północną a Wielką Brytanię.

Rodzina królewska musiała zareagować, stąd poniedziałkowe spotkanie kryzysowe w pałacu Sandringham z udziałem królowej. Jego szczegóły podają brytyjskie tabloidy.

Według Richarda Kaya z Daily Mail, książę Harry przybył na spotkanie dwie godziny wcześniej, by spotkać się z babcią w cztery oczy i najpierw samemu przedstawić jej swoje stanowisko w sprawie. Według tego samego źródła, Meghan, która przebywa za oceanem, nie mogła wziąć udziału w dyskusji za pomocą połączenia telefonicznego, z uwagi na obawy, że nie będzie ono bezpieczne i szczegóły rozmowy wyciekną na zewnątrz.

Ostatecznie zdecydowano, że nie jest konieczne, by Księżna Sussex brała udział w rozmowie - czytamy.

Daily Mail powołuje się na źródła zbliżone do ojca Harry'ego, księcia Karola, który miał przestrzec syna, że nie będzie miał już dostępu do "nieograniczonych źródeł" finansowania swojego nowego życia.

Jak podaje tabloid, dwugodzinne spotkanie królowej z synem i dwoma wnukami przebiegało w spokojnej atmosferze. Po zakończonym spotkaniu każdy z członków rodziny wrócił do siebie osobnym samochodem.

Po spotkaniu Elżbieta II wydała oświadczenie. Wyjaśniła, że nie wiadomo, jak będzie wyglądała przyszłość książąt Sussex, ponieważ proces ograniczania ich obowiązków królewskich nie jest prosty. Para przejdzie tzw. "okres przejściowy", w którym będzie na zmianę mieszkać zarówno w Ameryce, jak i w Wielkiej Brytanii.

Królowa nie ukrywa, że wolałaby aby jej wnuk oraz jej małżonka nadal pełnili swoje funkcje. Podczas spotkania miała oznajmić, że opracowanie realnego planu niezależnej finansowo przyszłości Harry'ego i Meghan okazało się „skomplikowane” i w najbliższych dniach trzeba będzie opracować więcej szczegółów. Królowa nakazała pracownikom znalezienie rozwiązania przyszłego finansowania pary, na które ma nałożyć surowe reguły m.in. dotyczące działalności komercyjnej. To nawiązanie do tego, co wydarzyło się po śmierci księżnej Diany, kiedy jej fundusz pamięci zaczął zatwierdzać programy zbierania gotówki, wywołując spore emocje wśród poddanych.

Premier Kanady Justin Trudeau już zobowiązał się, że poniesie koszt ochrony księcia Harry'ego i Meghan podczas ich pobytu w swoim kraju.

Niecierpliwie czekamy na dalsze decyzje.

Królowa Elżbieta II zwołała spotkanie kryzysowe w pałacu Sandringham. Wzięli w nim udział: książę Karol, książę Wiiliam, książę Harry. Negocjacje dotyczyły szokującej decyzji księcia Harry'ego i Meghan Markle o rezygnacji z obowiązków królewskich.

EastNews

Jakie decyzje zapadną na królewskim dworze? Czy Rodzina Królewska znajdzie odpowiednie rozwiązanie w sprawie księcia Harry'ego i jego małżonki? O przyszłości Sussexów dowiemy się już niedługo.