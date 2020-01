Media to przeoczyły! Książę Harry sygnalizował odejście z rodziny królewskiej tuż po narodzeniu syna

Decyzja Księcia Harry'ego i Meghan Markle o wycofaniu się z pełnienia obowiązków królewskich elektryzuje nie tylko Brytyjczyków ale cały świat. Megxit - bo tak właśnie nazwano zamieszanie wywołane przez księżną i księcia Sussex, rozkładane jest dziś na czynniki pierwsze przed media na całym świecie. Okazuje się, że Książę Harry pierwsze sygnały o odejściu dawał już tuż po narodzeniu syna!

Książę Harry sugerował odejście z rodziny królewskiej po narodzinach syna

Książę Harry szykował się do rezygnacji z obowiązków królewskich tuż po narodzeniu Archiego. Jego decyzje odnośnie braku królewskich tytułów dla syna mogły na to wskazywać. Jak sugeruje Joe Little, redaktor naczelny magazynu Majesty, była to część "szerszego planu":

Fakt, że Archie nie jest hrabią Dumbarton ani nie posiada tytułu królewskiego "Jego królewskiej wysokości", sprawia, że zastanawiam się, czy nie był już częścią jakiegoś szerszego planu".

Pełne imię i nazwisko niespełna rocznego Archiego brzmi: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Jako pierworodny syn księcia Harry'ego mógł przejąć tytuł hrabiego Dumbarton. Jednak para oświadczyła, że chłopiec będzie znany jako Master Archie, zgodnie z życzeniem ojca, który chciał, aby wychowywał się jako zwyczajny obywatel. W związku z tą decyzją Archie nie będzie tytułowany ani tytułem hrabiego ani tytułami królewskimi (His Royal Highness czyli Jego Królewska Wysokość).

Jednak to nie oznacza, że po śmierci królowej Elżbiety II wciąż nie będzie oczekiwał w kolejce do brytyjskiego tronu.

Decyzja księcia Harry'ego o braku królewskich tytułów dla księcia Archiego była zapowiedzią tzw. Megxitu?

Jak decyzja księcia Harry'ego o rezygnacji z obowiązków królewskich wpłynie na życie księcia Archiego?