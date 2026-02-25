Pogrzeb Bożeny Dykiel miał wyjątkowy, państwowy charakter. Na uroczystości pojawiły się oficjalne delegacje, a tuż przy urnie z prochami artystki ustawiono dwa szczególne wieńce: od prezydenta RP Karola Nawrockiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Obecność tych symbolicznych kompozycji podkreśliła rangę wydarzenia i znaczenie, jakie Bożena Dykiel miała dla polskiej kultury.

Tłum żałobników na pogrzebie Bożeny Dykiel

25 lutego 2026 roku na Placu Teatralnym w Warszawie, w Kościele Środowisk Twórczych, zgromadziły się tłumy żałobników, by pożegnać Bożenę Dykiel. Wybitna aktorka zmarła w wieku 77 lat, a jej pogrzeb miał charakter państwowy. Na pogrzebie Bożeny Dykiel pojawili się przyjaciele aktorki z "Na Wspólnej" i środowiska artystycznego, jej rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz przedstawiciele władz.

Podczas mszy żałobnej doszło do zaskakującej sytuacji, która wprawiła zgromadzonych w osłupienie. Prowadzący mszę żałobną ksiądz aż kilkukrotnie został zmuszony do przerwania kazania.

Ksiądz kilkukrotnie musiał przerwać kazanie i upominać żałobników na pogrzebie Bożeny Dykiel

Podczas pogrzebu artystki, uwagę przykuł wzruszający szczegół. Tuż obok urny z prochami Bożeny Dykiel znalazło się poruszające zdjęcie aktorki, która z uśmiechem trzyma w dłoniach polne kwiaty. Sen symboliczny obraz w połączeniu z prośbą rodziny zmarłych o zaniechanie kupowania żałobnych kwiatów na rzecz o przekazanie datków na rzecz podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach, ukazuje jedynie skromność z jaką do świata i życia podchodziła legenda kina.

Nagle podczas ceremonii ostatniego pożegnania doszło do scen, których nie spodziewał się żaden z żałobników. Podczas mszy dźwięk dzwoniących telefonów rozbrzmiewał w świątyni, co sprawiło, że prowadzący mszę ksiądz mu musiał aż trzykrotnie przerwać kazanie, by upomnieć obecnych. Duchowny nie krył oburzenia i wyraził swój sprzeciw wobec braku szacunku dla zmarłej i uroczystości.

Komuś dzwoni i ksiądz przerwał kazanie. Ludzie się oburzyli i też zwrócili uwagę - relacjonował w rozmowie z ''SuperExpressem'' uczestnik mszy.

Przejmujące sceny i silne emocje na pogrzebie Bożeny Dykiel

Ostatnia droga Bożeny Dykiel zakończyła się na Powązkach Wojskowych, gdzie złożono jej prochy. Wśród uczestników pogrzebu nie zabrakło osób znanych z branży artystycznej, między innymi z obsady serialu "Na Wspólnej", pojawili się Anna Guzik, Mieczysław Hryniewicz, Robert Kudelski, Wojciech Błach i Emilia Krakowska. Obecność artystów oraz licznych przyjaciół świadczyła o ogromnym szacunku i sympatii, jakimi cieszyła się aktorka.

Rodzina Bożeny Dykiel jeszcze przed uroczystościami apelowała, aby powstrzymać się od składania kondolencji i zamiast kwiatów, okazać wsparcie osobom potrzebującym. Wzruszające gesty i słowa pożegnania zapiszą się w pamięci zgromadzonych.

Zobacz także:

Pogrzeb Bożeny Dykiel Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Ksiądz odczytał list rodziny Bożeny Dykiel. Poruszające słowa PIOTR KAMIONKA/REPORTER