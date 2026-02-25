25 lutego 2026 roku w Warszawie odbył się pogrzeb Bożeny Dykiel - jednej z najbardziej cenionych polskich aktorek. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Środowisk Twórczych. Urna z prochami artystki trafi na Wojskowe Powązki. Wśród licznych gestów pamięci szczególne poruszenie wywołały okazałe wieńce od przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Pogrzeb Bożeny Dykiel: wieńce od prezydenta RP i władz Warszawy

Mimo wyraźnej prośby bliskich, by zrezygnować z kwiatów, świątynia wypełniła się licznymi wieńcami i kompozycjami. Wielu uczestników uroczystości postanowiło jednak uczcić pamięć zmarłej, przynosząc symboliczne bukiety lub pojedyncze kwiaty jako znak osobistego pożegnania.

Przy urnie z prochami Bożeny Dykiel ustawiono wiele kompozycji kwiatowych, jednak szczególną uwagę zwróciły dwie z nich prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Były one wyrazem uznania dla dorobku artystycznego aktorki i jej miejsca w historii polskiej kultury.

Wiązanka od głowy państwa została ustawiona wśród innych kwiatów tuż przy miejscu ostatniego pożegnania. Obecność oficjalnych wieńców podkreśliła państwowy charakter uroczystości oraz rangę, jaką Bożena Dykiel miała w polskim środowisku artystycznym.

Uroczyste pożegnanie Bożeny Dykiel

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego 2026 roku w wieku 77 lat. Po śmierci została skremowana, a jej prochy złożono w jasnej kamiennej urnie. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury i telewizji. Wśród żałobników pojawiły się m.in. Joanna Kurowska, Małgorzata Pieczyńska i Joanna Jabłczyńska, które przyszły oddać hołd zmarłej aktorce.

Uroczystości miały podniosły charakter i zgromadziły zarówno rodzinę, przyjaciół, jak i przedstawicieli środowiska artystycznego oraz władz, którzy wspólnie pożegnali legendę polskiego kina i telewizji.

Pogrzeb Bożeny Dykiel Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Pogrzeb Bożeny Dykiel Fot. Wojciech Olkusnik/East News