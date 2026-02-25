W piątkowy poranek, 13 lutego 2026 roku, całą Polskę obiegła smutna informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Tragiczne wieści przekazał światu ksiądz Andrzej Luter, przyjaciel wielu gwiazd. Aktorka odeszła w wieku 77 lat. Niespełna dwa tygodnie od tych dramatycznych wydarzeń, w środę, 25 lutego 2026 roku, odbywa się ceremonia pogrzebowa artystki. Jak potwierdził wcześniej Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aktorka zostanie pochowana z państwowymi honorami.

Trwa pogrzeb Bożeny Dykiel. Aktorka zmarła w wieku 77 lat

Bożena Dykiel przez dekady bawiła i wzruszała widzów, a jej niezwykły talent, charyzma i niezapomniane filmowe kreacje, w tym rola pani Marii Zięby z "Na Wspólnej", przyniosły jej ogromne uznanie publiczności i rzeszę wiernych fanów. Niestety, 13 lutego 2026 roku Polskę obiegła tragiczna wiadomość. Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat. Jak informował "Fakt" niedługo po śmierci artystki, Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotr Jędrzejowski, potwierdził, że Bożena Dykiel będzie pochowana z państwowymi honorami, jednak szczegóły dotyczące daty i miejsca pogrzebu zostaną ustalone przez najbliższych zmarłej aktorki.

Ostatnie pożegnanie Bożeny Dykiel zaplanowano na środę, 25 lutego 2026 roku. Ceremonia żałobna rozpoczęła się w o godz. 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie, jak wcześniej zapowiadał zaprzyjaźniony z gwiazdą ksiądz Andrzej Luter, który przekazał światu druzgocące wieści o śmierci Bożeny Dykiel.

Pogrzeb Bożeny Dykiel wzrusza do łez, uwagę przykuwa jeden szczegół

Zanim odbyło się ostatnie pożegnanie artystki, rodzina Bożeny Dykiel zwróciła się do żałobników prosząc, aby ci powstrzymali się od składania kondolencji. Co więcej, zamiast kwiatów żałobnych, rodzina prosi o przekazanie datków na rzecz podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Prosimy o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach - czytamy w nekrologu.

Brak kwiatów to niejedyny szczegół przykuwający uwagę. Tuż obok eleganckiej beżowej urny z imieniem i nazwiskiem zmarłej Bożeny Dykiel, w karawanie przewożącym jej prochy znalazł się krzyż oraz wyjątkowe zdjęcie artystki. Na fotografii widzimy uśmiechniętą Bożenę Dykiel trzymającą w dłoniach polne kwiaty. Właśnie taką chcą ją zapamiętać najbliżsi - ciepłą, radosną, czerpiącą z życia garściami.

Trwa pogrzeb Bożeny Dykiel. Aktorka zmarła w wieku 77 lat, Fot. Piotr Kamionka/REPORTER

Trwa pogrzeb Bożeny Dykiel, Fot. Piotr Kamionka/REPORTER