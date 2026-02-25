Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel natychmiastowo obiegła polskie media, wywołując nie tylko ogrom żalu, lecz także wspomnień z uwielbianą aktorką. 25 lutego 2026 roku odbył się pogrzeb artystki, na którym pożegnały ją największe gwiazdy polskiego teatru i nie tylko.

Tłum żegna Bożenę Dykiel

Wieść o śmierci Bożeny Dykiel nadeszła niespodziewanie 12 lutego 2026 roku. Aktorka znana była z brawurowych i kultowych już ról w Teatrze Narodowym, miedzy innymi w "Balladynie". W sieci pojawił się ogrom wyrazów żalu po śmierci aktorki, a także wiele wspomnień z gwiazdą polskiego kina i teatru. Na dzisiejszym pogrzebie również nie zabrakło gwiazd żegnających Bożenę Dykiel.

Wśród przybyłych zobaczyć można było między innymi Annę Guzik, która od lat grała z Bożeną Dykiel w uwielbianym serialu "Na wspólnej", wcielając się w rolę synowej granej przez nią postaci. W swoim pożegnaniu zaraz po otrzymaniu wiadomości śmierci aktorki opisała swój smutek oraz wspólne wspomnienia:

Była mi bardzo bliską osobą, pomimo tego, że spotkałyśmy się właściwie tylko na planie, ale jednak spędzasz tam bardzo dużo czasu. Będzie mi jej brakowało

Na zdjęciach sprzed uroczystości zobaczyć możemy aktorki Joannę Kurowską, Magdalenę Zawadzką oraz znaną między innymi z roli Jagny w "Chłopach" Emilię Krakowską. Obecna Ewa Ziętek zdobyła się również na wygłoszenie przemowy podczas uroczystości pogrzebowych Bożeny Dykiel.

Gwiazdy "Na wspólnej" na pogrzebie Bożeny Dykiel

Na uroczystości upamiętniającej Bożenę Dykiel hołd aktorce przyszli złożyć również pozostali aktorzy, których życie zawodowe przed długi czas związane było zarówno z Bożeną Dykiel, jak i z produkcją serialu "Na wspólnej". Na zdjęciach zobaczyć można między innymi Mieczysława Hryniewicza, który w produkcji wcielał się w serialowego męża Marii Zięby granej przez zmarłą aktorkę.

Tego dnia Bożenę Dykiel osobiście pożegnać przybyła również Małgorzata Pieczyńska, z którą również przez lata dzieliła jeden plan serialu "Na wspólnej". Tę samą ścieżkę zawodową Bożena Dykiel przecięła również z obecnymi na pogrzebie Robertem Kudelskim.

Wśród przybyłych na pogrzeb pojawili się również: Arkadiusz Janiczek, Wojciech Gąssowski, Wojciech Błach, Wiktor Zborowski, Magdalena Zawadzka, Allan Starski, Wiesława Starska, Tadeusz Chudecki, Anna Popek, Zbigniew Buczkowski.

