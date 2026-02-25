Pogrzeb Bożeny Dykiel rozpoczął się od uroczystości pożegnalnej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Słynna aktorka zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Przez wiele lat walczyła z poważnymi problemami zdrowotnymi. W ostatnim okresie musiała znacznie ograniczyć aktywność zawodową oraz obecność w mediach. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Dykiel zasłabła na planie serialu „Na Wspólnej”. Po tym incydencie znacznie zwolniła. W środę, 25 lutego w jej pogrzebie uczestniczyli koledzy i koleżanki z produkcji TVN.

Gwiazdy „Na Wspólnej” na pogrzebie Bożeny Dykiel

Zdecydowano, że pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał charakter państwowy. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po ceremonii zaplanowano przejazd na Powązki Wojskowe. Na cmentarzu o godzinie 14:00 ma wyruszyć kondukt do grobu rodzinnego.

Na Placu Teatralnym pojawili się m.in. członkowie obsady serialu „Na Wspólnej”, którzy przez lata pracowali razem z Bożeną Dykiel na planie zdjęciowym. W ostatnim pożegnaniu udział wzięli m.in. Anna Guzik, Mieczysław Hryniewicz, Robert Kudelski, Wojciech Błach oraz Emilia Krakowska.

Bożena Dykiel zmarła nagle. Zmagała się z problemami zdrowotnymi

Choć Bożena Dykiel nie była okazem zdrowia, przez lata bagatelizowała ostrzeżenia lekarzy. Dopiero incydent z 2017 roku, gdy zasłabła na planie „Na Wspólnej”, skłonił ją do zmiany trybu pracy. Aktorka zwolniła. Skupiła się na poprawie swojego samopoczucia. W ostatnich latach jej stan się pogorszył.

Od ponad roku Bożena Dykiel nie pojawiała się już na planie serialu TVN. Scenarzyści znaleźli na to wytłumaczenie w fabule. Grana przez nią Maria Zięba wyjechała za granicę opiekować się chorą siostrą. Widzowie liczyli jednak, że aktorka wróci na ekran.

Gwiazdy "Na Wspólnej" na pogrzebie Bożeny Dykiel. Tak żegnają aktorkę AKPA

