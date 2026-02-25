Pogrzeb Bożeny Dykiel. Przyjaciele z „Na Wspólnej” żegnają aktorkę
W środę, 25 lutego o godzinie 12:00 rozpoczął się pogrzeb Bożeny Dykiel. W ostatnim pożegnaniu legendarnej aktorki udział wzięła nie tylko rodzina, ale również osoby związane ze środowiskiem artystycznym. Nie mogło zabraknąć członków obsady „Na Wspólnej”, którzy przez wiele lat pracowali na planie z Dykiel.
Pogrzeb Bożeny Dykiel rozpoczął się od uroczystości pożegnalnej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Słynna aktorka zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Przez wiele lat walczyła z poważnymi problemami zdrowotnymi. W ostatnim okresie musiała znacznie ograniczyć aktywność zawodową oraz obecność w mediach. Warto przypomnieć, że w 2017 roku Dykiel zasłabła na planie serialu „Na Wspólnej”. Po tym incydencie znacznie zwolniła. W środę, 25 lutego w jej pogrzebie uczestniczyli koledzy i koleżanki z produkcji TVN.
Gwiazdy „Na Wspólnej” na pogrzebie Bożeny Dykiel
Zdecydowano, że pogrzeb Bożeny Dykiel będzie miał charakter państwowy. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po ceremonii zaplanowano przejazd na Powązki Wojskowe. Na cmentarzu o godzinie 14:00 ma wyruszyć kondukt do grobu rodzinnego.
Na Placu Teatralnym pojawili się m.in. członkowie obsady serialu „Na Wspólnej”, którzy przez lata pracowali razem z Bożeną Dykiel na planie zdjęciowym. W ostatnim pożegnaniu udział wzięli m.in. Anna Guzik, Mieczysław Hryniewicz, Robert Kudelski, Wojciech Błach oraz Emilia Krakowska.
Bożena Dykiel zmarła nagle. Zmagała się z problemami zdrowotnymi
Choć Bożena Dykiel nie była okazem zdrowia, przez lata bagatelizowała ostrzeżenia lekarzy. Dopiero incydent z 2017 roku, gdy zasłabła na planie „Na Wspólnej”, skłonił ją do zmiany trybu pracy. Aktorka zwolniła. Skupiła się na poprawie swojego samopoczucia. W ostatnich latach jej stan się pogorszył.
Od ponad roku Bożena Dykiel nie pojawiała się już na planie serialu TVN. Scenarzyści znaleźli na to wytłumaczenie w fabule. Grana przez nią Maria Zięba wyjechała za granicę opiekować się chorą siostrą. Widzowie liczyli jednak, że aktorka wróci na ekran.
